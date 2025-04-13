Пётр Столыпин: «России нужен могучий флот»

– Лучшие, быть может, силы нашего флота лежат теперь на дне океана… Эти слова, произнесённые Петром Столыпиным 24 мая 1908 года в петербургском Таврическом дворце, во время очередного заседания Государственной Думы, прозвучали трагично, горестно и скорбно.