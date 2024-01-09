Music Frame: Samsung заключила звук в рамку

Компания Samsung привезет на выставку CES 2024 в Лас-Вегасе целую подборку инновационных гаджетов. Одним из них станет звуковая рамка Music Frame, которая полностью переворачивает наши представления о том, какими должны быть акустические колонки.
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