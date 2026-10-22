Кабмин продлевает оплачиваемый больничный по уходу за ребёнком на 30 дней.Кабинет министров продлит на 30 дней предельный период оплачиваемого больничного по уходу за детьми, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
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