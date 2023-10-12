Разрешения на добычу косули разыграли повторно в Новосибирской области

39 неполученных разрешений на добычу косули случайно распределили между охотниками. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области повторно провело случайную выборку по распределению разрешений на добычу косули сибирской.
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