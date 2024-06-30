DPA: Германия одобрила экспорт оружия на рекордные €7,48 млрд

Eduard "Экспорт" в переводе с немецкого означает:"передача бесплатно Украине",такой бизнес! Вот кто отдавать за эти "передачи" будит,видать Квартал95!

Eduard Плешивоголовый "Гитлер-2" занимайся своим Берлином или немецкими землями в Польше,к нам нос не суй!