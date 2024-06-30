RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    У этого губастого какие ценности?Вучич: Запад не и...
  • Elena Guseva
    Дурацкое название города - по имени литератора даже не второго, а третьего ряда. Елисаветград - вот истинный топоним.Взрыв прогремел в...
  • лина любимцева
    Нагличане (от слова "наглый") всегда были ЛЖИВЫМИ ГОВНЮКАМИ,«Привычная англий...

DPA: Германия одобрила экспорт оружия на рекордные €7,48 млрд

DPA: Германия одобрила экспорт оружия на рекордные €7,48 млрд

Германия с 1 января по 18 июня 2024 года одобрила экспорт вооружений на рекордные €7,48 млрд, сообщило информационное агентство DPA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
&quot;Экспорт&quot; в переводе с немецкого означает:&quot;передача бесплатно Украине&quot;,такой бизнес! Вот кто отдавать за эти &quot;передачи&quot; будит,видать Квартал95!
Ответить
15 час.
Eduard
Плешивоголовый &quot;Гитлер-2&quot; занимайся своим Берлином или немецкими землями в Польше,к нам нос не суй!
Ответить
15 час.
Eduard
Плешивый,с чего это вы посторонней Украине денег даете?А,они жк сбили гражданский самолет с гражданами Европы,вот Европа и &quot;помогает&quot; убийцам,
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх