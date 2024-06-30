Германия с 1 января по 18 июня 2024 года одобрила экспорт вооружений на рекордные €7,48 млрд, сообщило информационное агентство DPA.
DPA: Германия одобрила экспорт оружия на рекордные €7,48 млрд
Комментарии
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Eduard
"Экспорт" в переводе с немецкого означает:"передача бесплатно Украине",такой бизнес! Вот кто отдавать за эти "передачи" будит,видать Квартал95!
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15 час.
Eduard
Плешивоголовый "Гитлер-2" занимайся своим Берлином или немецкими землями в Польше,к нам нос не суй!
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15 час.
Eduard
Плешивый,с чего это вы посторонней Украине денег даете?А,они жк сбили гражданский самолет с гражданами Европы,вот Европа и "помогает" убийцам,
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15 час.
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