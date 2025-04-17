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Кабаева сделала заявление о допуске российских гимнастов к международным турнирам

Кабаева сделала заявление о допуске российских гимнастов к международным турнирам

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в Telegram-канале «Небесная грация» сделала заявление о допуске российских гимнастов к турнирам под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

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