При вспышке холеры в Нигерии четверо погибли и десятки попали в больницу

Четыре человека погибли и 36 попали в больницы, предположительно, в результате вспышки холеры в районе местного самоуправления Йола-Север в штате Адамава Нигерии, заявил глава совета района Джибрин Ибрагим 15 сентября, сообщает издание Daily Trust.
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