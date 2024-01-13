Один человек пострадал при обстреле белгородского села Мокрая Орловка

РИАМО - 13 янв. Село Мокрая Орловка, которое находится в Грайворонском городском округе Белгородской области, оказалось под обстрелом со стороны ВСУ с использованием дронов-камикадзе, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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