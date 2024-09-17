Герои ходят в пожарных комбинезонах. Спасатели Ростовской области усмирили бушующее пламя в нескольких районах на Дону

Из-за повсеместных пожаров в донском регионе власти объявляли режим ЧС.Стало известно о том, что за минувшие сутки сотрудники МЧС по Ростовской области смогли ликвидировать 131 очаг возгорания на площади в 19 тысяч квадратных метров.
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