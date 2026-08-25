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Британия рассекретила данные об обучении 37 российских офицеров в 1995 году

Британия рассекретила данные об обучении 37 российских офицеров в 1995 году

Портал Declassified UK, ссылаясь на рассекреченные документы британского Министерства обороны, сообщил, что в сентябре 1995 года 37 офицеров российской армии прошли двухнедельную военную подготовку в Великобритании.

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