Тренер "Локомотива" Галактионов заявил, что Батракову не грозит звездная болезнь

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов после победы в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" заявил, что полузащитник Алексей Батраков не страдает звездной болезнью.
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