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Суть Событий

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Новые иноагенты: Минюст внес в списки комика Александра Незлобина и еще несколько эмигрантов

Новые иноагенты: Минюст внес в списки комика Александра Незлобина и еще несколько эмигрантов

Минюст внес в реестр иностранных агентов комика, бывшего участника Comedy Club Александра Незлобина. Помимо него в список попали журналисты Константин Горожанко и Алексей Мочалов, активистка Марина Базылюк, а также проект "Быть Или" и информационный ресурс "Книгижарь".

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