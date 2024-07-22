Валерий Шабашов: «Рекомендовано к прочтению»

Автор старейшего книжного телеграм-канала Books & Reviews – о книгах «Свидетели игр» и о «Подлинная история Анны Карениной» В начале июля в «Редакции Елены Шубиной» в серии «Кинобестселлеры» вышла книга Павла Басинского «Подлинная история Анны Каренин ой» (16+) в кинообложке.