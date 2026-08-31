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The Eurasia Daily news agency

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Only high-quality Ukrainians will save Ukraine: A collision with depopulation is inevitable

Only high-quality Ukrainians will save Ukraine: A collision with depopulation is inevitable

Ukraine will inevitably face depopulation in any scenario. This was stated at the first international forum "Ukraine Tomorrow" by the director of the Institute of Demography and Quality of Life Research Ella Libanova, according to the TV channel "News Live".

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