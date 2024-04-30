Мария Аронова рассказала, как её вылечили от звёздной болезни

Мария Аронова с самого начала обучения в Щукинском училище была удачлива в профессии и начала играть в театре со второго курса.
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