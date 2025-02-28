CZ 82 - Макаров "на стероидах"

Всем привет, дорогие любители оружия! Сегодня я хочу представить и показать вам пистолет Макарова чехословацкого производства, который иногда называют «улучшенным Макаровым» - давайте поговорим о пистолете CZ82.
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