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CZ 82 - Макаров "на стероидах"

CZ 82 - Макаров "на стероидах"

﻿﻿Всем привет, дорогие любители оружия! Сегодня я хочу представить и показать вам пистолет Макарова чехословацкого производства, который иногда называют «улучшенным Макаровым» - давайте поговорим о пистолете CZ82.

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