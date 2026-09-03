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ЦБ: международные резервы России выросли за неделю на $13 млрд до $774,2 млрд

ЦБ: международные резервы России выросли за неделю на $13 млрд до $774,2 млрд

Международные резервы РФ на 28 августа 2026 г. составили $774,2 млрд, увеличившись за неделю на $13 млрд.

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