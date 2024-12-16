Две рязанские улицы остались без воды 16 декабря

Сотрудники «Водоканала» в часы отключения ресурса будут ремонтировать водопровод. Воды не будет до 17:00 на улице Зубковой в домах № 18, корпусы 1, 2 и 3 и улице Октябрьской в домах №№ 19, 21, 23, 25, 27/19.