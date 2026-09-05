Центробанк решил снизить выпуск инвестиционных монет

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Центробанк в 2027 году планирует выпустить не больше 2 миллионов инвестиционных монет, что на 200 тысяч меньше, чем в 2026-м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АТ Воевавшая за ВСУ ...
- ЛЛ Бригада спасателе...
- ЛЛ Мужчина напал на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым