США собираются продвигать свои стандарты в информационной сфере с позиции силы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско поделился планами Вашингтона использовать свое влияние для продвижения американских стандартов в информационной области на международном уровне.
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