Обстрел гражданской инфраструктуры в Белгороде, где сегодня в результате ракетной атаки обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, соответствует почерку преступной группировки во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии