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Петербургский дневник

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Грузия в ноябре нарастила поставки мандаринов в Россию до 6,9 тысячи тонн

Грузия в ноябре нарастила поставки мандаринов в Россию до 6,9 тысячи тонн

Это рекорд для этого месяца Грузия в ноябре увеличила поставки мандаринов в Россию сразу на четверть — до 6,9 тысячи тонн, это рекорд для этого месяца, следует из анализа РИА Новости данных местной таможни.

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