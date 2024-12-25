Грузия в ноябре нарастила поставки мандаринов в Россию до 6,9 тысячи тонн

Это рекорд для этого месяца Грузия в ноябре увеличила поставки мандаринов в Россию сразу на четверть — до 6,9 тысячи тонн, это рекорд для этого месяца, следует из анализа РИА Новости данных местной таможни.
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