США и Япония обвалили мировые биржи

Прошедший понедельник уже окрестили «черным» в мировой экономике. Почему фондовые рынки стали падать один за другим, как карточные домики, может ли это перерасти в финансовый кризис, а затем и в мировой экономический кризис – и как это затронет Россию? .
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