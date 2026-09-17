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Царьград

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Минпромторг закрепил строительство флота за 20 крупнейшими верфями

Минпромторг закрепил строительство флота за 20 крупнейшими верфями

Минпромторг России предложил закрепить строительство рыбопромыслового флота за 20 опытными верфями, специализирующимися на грузовых судах.

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