Тела погибших при крушении вертолета с президентом Ирана отправлены в Тебриз

Тела погибших при крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, отправили в Храм Вознесения мучеников в Тебризе, сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.