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Тела погибших при крушении вертолета с президентом Ирана отправлены в Тебриз

Тела погибших при крушении вертолета с президентом Ирана отправлены в Тебриз

Тела погибших при крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, отправили в Храм Вознесения мучеников в Тебризе, сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.

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