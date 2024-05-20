Тела погибших при крушении вертолета с президентом Ирана отправлены в Тебриз

Тела погибших при крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, отправили в Храм Вознесения мучеников в Тебризе, сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.
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