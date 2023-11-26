Астроном Железнов предрек "игру в боулинг" астероида Апофис с земными спутниками

Астероид Апофис, который через пять лет пролетит рядом с Землей, скорее всего, не коснется орбиты геостационарных спутников, но некоторая вероятность того, что один из аппаратов будет "сбит", присутствует.
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