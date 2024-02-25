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Анекдоты и Шутки из Питера

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Свежие Анекдоты из Питера за 25.02.2024

Свежие Анекдоты из Питера за 25.02.2024

📎📎📎 Держи голову в холоде, живот в голоде, ноги в тепле, а душу - в Питере. 📎📎📎 Жизнь - большой пазл, и гений тот, кто успеет сложить свою часть настолько, чтобы хотя бы начать догадываться о контурах всего изображения.

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