Свежие Анекдоты из Питера за 25.02.2024

📎📎📎 Держи голову в холоде, живот в голоде, ноги в тепле, а душу - в Питере. 📎📎📎 Жизнь - большой пазл, и гений тот, кто успеет сложить свою часть настолько, чтобы хотя бы начать догадываться о контурах всего изображения.