Зеленский: В Вишневом взорвался склад боеприпасов

В Вишневом взорвался склад боеприпасов, заявил Зеленский. Минобороны России ранее заявило, что в Вишневом под Киевом поражен Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы.
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