Зеленский примет участие в саммите лидеров G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран «Большой семерки» (G7). Его присутствие на встрече подтвердила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с журналистами, слова политика приводит агентство ANSA.
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