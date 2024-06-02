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Зеленский примет участие в саммите лидеров G7

Зеленский примет участие в саммите лидеров G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран «Большой семерки» (G7). Его присутствие на встрече подтвердила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с журналистами, слова политика приводит агентство ANSA.

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