Поперёк предков

Да государственные деятели той эмиграции во всех революционерах - не только в большевиках только АНТИГОСУДАРСТВЕННИКОВ видели - а это не так... Вспоминая СССР, мы предполагаем, в основном, его СТАЛИНСКУЮ МОДЕЛЬ - ВЕРХОВЕНСТВО СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА над марксистской идеологией, а ведь до 1929 года НАОБОРОТ БЫЛО - СССР был просто каким-то ПЛАЦДАРМОМ ДЛЯ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ !!! А вот НОРМАЛЬНЫМ государством СССР стал ИМЕННО ПРИ СТАЛИНЕ !!! Это иногда ещё называют "Красной Империей" - и действительно это напоминает скорее Российскую Империю, чем плацдарм для какой-то идеологии! А ведь коммунистическая идеология ИМЕННО сталинского типа была далека от классического марксизма с его стремлением к "Мировой революции" и "Земшарной республике", и была, мне кажется, неким СКРЕЩИВАНИЕМ марксизма и РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, причём АТЕИСТИЧЕСКИМ !!! Я по убеждениям - государственник, и мне кажется, что СССР ПОСЛЕ 1929 года больше общего имел с Российской Империей, чем с СОБОЮ РАННИМ, только в основе идеологии были тогда новаторскими социалистические идеи! А вообще - по моему твёрдому мнению - саму идею марксизма, как глобалистскую, антигосударственную - внедрили в Российскую Империю государства - её конкуренты, прежде всего - наш "заклятый друг" Великобритания! И, вроде как бы, на первых порах - им удалось устранения конкурента добиться - период с Февральской революции и до 1929 года ни постфевральская, ни Советская - России, ни ранний СССР - СИЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, СПОСОБНЫМИ КОНКУРИРОВАТЬ - НЕ БЫЛИ !!! А вот ПОСЛЕ 1929 года, вобрав в себя из марксизма здравые идеи, и отбросив всякий бред о МИРОВОМ ГОСПОДСТВЕ (а чем иным является "Мировая революция", ведущая к "Земшарной республике"?) - СССР и стал НОРМАЛЬНЫМ, причём ПЕРЕДОВЫМ, государством!

БВ

Борис Выдрин

Позвольте узнать выходцу из деревни как у государственника, если Сталин – государственник, то как он смотрится в событиях коллективизации-раскулачивания. До сих пор в ходу мнение, что коллективизация и раскулачивание потребовались Сталину для проведения ускоренной модернизации и индустриализации. Но ведь действительные результаты процесса были плачевными. Население страны сократилось за 11 лет на 10 миллионов, только голод 1932-33-го унёс 5-7 миллионов. Поголовье КРС сократилось на 30%, свиней и овец в 2 раза, производство зерна на 10%. В течение 1929-40 г.г. по данным Н.А. Ивницкого раскулачили около 1,1 млн. хозяйств (4-5%), 5-6 млн. человек, по данным В.Н, Земскова выслано 4 млн. человек и умерло из них от голода и болезней более 600 тысяч. Было лишь одно преимущество коллективизации – стало проще управлять подчиненными крупными хозяйствами, чем мелкими независимыми частными сельхозпредприятиями, что и предвидел Ф. Энгельс. Но никогда и никто из здравых людей не может согласиться с тем, что для модернизации и индустриализации страны надо вначале истребить миллионы крестьян!! До такого могли додуматься только изверги человечества. И этими извергами в СССР в 1925 – 1935 г.г. были большевики-троцкисты, по терминологии последующего десятилетия – настоящие враги народа, занимавшие руководящие государственные посты и использующие свою разрушительную идеологию по устройству государства Российского в вопросах семьи, нравственности, перманентности революций. А где тут Сталин? Известно, что идея разделить крестьян в деревнях на «бедняков» и «кулаков» принадлежит Свердлину Янкелю Мовшовичу (предки – Розенфельды) 1885 г.р. - настоящему “демону революции”, но к крестьянству не имеющему никакого отношения и связи. Вот его идея по деревне из речи на заседании ВЦИК IV созыва 20 мая 1918 года: “мы должны самым серьезным образом поставить перед собой вопрос о расслоении в деревне, о создании в деревне двух противоположных враждебных сил, поставить перед собой задачу противопоставления в деревне беднейших слоев населения кулацким элементам. Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городах, если нам удастся восстановить деревенскую бедноту против деревенской буржуазии, — только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне сделаем то, что смогли сделать для городов. Для того чтобы отдать себе отчет, насколько важно в настоящий момент вести решительную борьбу с буржуазно-кулацким элементом, достаточно указать на крайне затруднительное положение продовольствия в настоящее время.” Финишем в реализации этой идеи явилось постановление № 47 Политбюро ЦК ВКП(б), которое рекомендую к вдумчивому и внимательному изучению современным отбеливателям кумира. В. Малягин ещё сомневается: “А может, в 1929 году Сталин вовсе и не обладал той полнотой абсолютного доминирования, которое мы ему приписываем задним числом?” (c. 216 МГ № 5-6). Так нет же! Уже “в 1928 году он выступил с заявлением о необходимости неотложной коллективизации” (c. 189 там же). Полагаю, причина была та же, что и в 1918 году. А уже 30 января 1930-го он лично подписывает данное постановление по коллективизации-раскрестьяниванию деревень России, что означало на практике реализацию идеологии троцкизма. Уничтожение по таким решениям миллионов крестьян никаким временем тоталитаризма или “социалистического переустройства” деревни оправдать не удастся никому ни сегодня ни в веках! Процесс “раскулачивания” искалечил судьбы миллионов советских людей. Теперь нам стало и проще понять, почему до сих пор сохраняется наименование области по последней фамилии воплощения зла, где по его указанию убили всю семью императора России. Почему продолжается кучкование вокруг центра Ельцина потомков-последователей троцкистов. Ведь именно Я.М. Свердлов и его соратники-троцкисты виновны в разжигании «пожара мировой революции», который привёл в конечном итоге к хаосу, анархии, уничтожению российской государственности, изгнанию и гибели миллионов русских людей. Но кому-то нужны сегодня наименования палачей на карте нашей Родины.