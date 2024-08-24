Княжевская: на Юровской улице выделили землю под ИЖС

В районе Куркино определен участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.