Лавров заявил, что озабочен поведением Гутерреша, не упоминающего Красную армию

Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём выступлении на церемонии, посвящённой 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, не упомянул о роли Красной армии.