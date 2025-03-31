Лавров заявил, что озабочен поведением Гутерреша, не упоминающего Красную армию

Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём выступлении на церемонии, посвящённой 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, не упомянул о роли Красной армии.
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