Благотворительный показ балета «У Лукоморья» пройдет в центре на улице Свободы

Благотворительный показ Балета-сказки «У Лукоморья» пройдет 25 января в культурном центре «Салют». «Друзья, приглашаем вас окунуться в волшебный мир сказок Александра Сергеевича Пушкина вместе с театром танца «Марина»!Вдохновленная «Русланом и Людмилой», на сцене оживут знакомые образы: мудрый кот-ученый, дремучие леса, таинственные русалки и храбрые витязи!» — рассказали организаторы.