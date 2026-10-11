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Business Daily

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Осень со вкусом дичи и лесных грибов: новое меню ресторана «Домино» в Пирогово

Осень со вкусом дичи и лесных грибов: новое меню ресторана «Домино» в Пирогово

Риет из дикой утки, суп с лесными грибами, утиная грудка с печёной свёклой и шоколадный брауни с облепихой — шеф-повар Анатолий Малышев собрал осеннее меню, в котором главную роль играют сезонные продукты и насыщенные вкусы.

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