Осень со вкусом дичи и лесных грибов: новое меню ресторана «Домино» в Пирогово

Риет из дикой утки, суп с лесными грибами, утиная грудка с печёной свёклой и шоколадный брауни с облепихой — шеф-повар Анатолий Малышев собрал осеннее меню, в котором главную роль играют сезонные продукты и насыщенные вкусы.