U.S. Senate Advances Sweeping Russia Sanctions Bill in 86-12 Vote

The US Senate delivered one of its strongest bipartisan endorsements of Ukraine since President Donald Trump returned to office, voting 86-12 on July 28 to advance sweeping legislation aimed at tightening economic pressure on Russia and Iran.
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