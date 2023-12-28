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Регион 29

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28 декабря в Архангельской области похолодает до -10 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, сегодня в регионе пройдёт небольшой, местами умеренный снегСогласно прогнозу Северного УГМС, сегодня в регионе пройдёт небольшой, местами умеренный снегСиноптики обещают переменный ветер 2-5 метров в секунду.

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