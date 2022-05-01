Поплавская готовится к свадьбе

Яна счастлива в отношениях с радио­ведущим Евгением Яковлевым, несмотря на солидную разницу в. С Евгением Яковлевым Юрий Феклистов Яна счастлива в отношениях с радио­ведущим Евгением Яковлевым, несмотря на солидную разницу в возрасте — 15 лет.