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Поплавская готовится к свадьбе

Поплавская готовится к свадьбе

Яна счастлива в отношениях с радио­ведущим Евгением Яковлевым, несмотря на солидную разницу в. С Евгением Яковлевым Юрий Феклистов Яна счастлива в отношениях с радио­ведущим Евгением Яковлевым, несмотря на солидную разницу в возрасте — 15 лет.

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