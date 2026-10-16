С января по октябрь 2026 года в Крыму открыто 42 новых дела о банкротстве строительных компаний — на 20 больше, чем за тот же период годом ранее, следует из данных «Контур.
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