Правду говорить легко и приятно. А также полезно ее признавать. И не только президенту России Владимиру Путину, который, по правде говоря, практически камня на камне не оставил от неонацистского режима в Киеве и от его просроченного недофюрера Владимир Зеленского.
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