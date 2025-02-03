БлокнотРУ Оглядевшего политический ландшафт России экс-сотрудника Белого дома и Пентагона Дугласа Маккиннона «озарило»: он знает, кто может прийти на смену Владимиру Путину.
В США "подобрали" России нового президента
Комментарии
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Александр Тарасов
А вообще кто ему слово давал......🙂🙂🙂
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15 час.
ВК
Виктор Каменский
Правильно говорил Задорнов: "ну тупые", а еще правильнее Лавров: "дебилы бля..."!
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14 час.
юф
юра федулов
Да уж!!!!!
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12 час.
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