В США "подобрали" России нового президента

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Александр Тарасов
А вообще кто ему слово давал......🙂🙂🙂
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15 час.
ВК
Виктор Каменский
Правильно говорил Задорнов: &quot;ну тупые&quot;, а еще правильнее Лавров: &quot;дебилы бля...&quot;!
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14 час.
юф
юра федулов
Да уж!!!!!
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12 час.
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