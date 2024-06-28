ВС РФ уничтожили энергетический щит Украины. В Киеве истерика: страна может погрузиться во тьму

Автор: Валентин Меликов Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал сумму, которую Киев потратил на защиту энергетических подстанций, а также жестко раскритиковал лиц, которые отвечали за борьбу с беспилотниками Россия.
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