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ВС РФ уничтожили энергетический щит Украины. В Киеве истерика: страна может погрузиться во тьму

ВС РФ уничтожили энергетический щит Украины. В Киеве истерика: страна может погрузиться во тьму

  Автор: Валентин Меликов Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал сумму, которую Киев потратил на защиту энергетических подстанций, а также жестко раскритиковал лиц, которые отвечали за борьбу с беспилотниками Россия.

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