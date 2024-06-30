Какие сериалы выходят в июле 2024 года

Возрождение "Бандитов во времени" Терри Гиллиама под руководством Тайки Вайтити, историческая драма с Энтони Хопкинсом от режиссера Роланда Эммериха, экранизация "Женщины в озере" с Натали Портман, новая адаптация "Декамерона", курортная комедия с Анной Михалковой и Александром Робаком и многое другое.