Должностные лица США направили в Киев запрос до получения сведений относительно возможности восстановления поражённых ЗРК Patriot

Западная пресса со ссылкой на неназванные должностные лица представляет новые данные о поражении российскими ракетами зенитных ракетных комплексов «Пэтриот» в Киеве.
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