Иван Жидков неожиданно приложил Татьяну Арнтгольц: «Был женат, геморрой знатный, скажу я вам»

Прошло уже больше 10 лет с момента расставания Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова. Но у актера, похоже, остались не самые лучшие воспоминания о пятилетнем союзе.
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