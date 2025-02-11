Миронов обратился к Мишустину с просьбой принять срочные меры по поддержке медработников скорой помощи

Глава партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять срочные меры по поддержке службы скорой медицинской помощи на фоне частых сообщений о нападениях на медработников СМП и массовых увольнениях.
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