Миронов обратился к Мишустину с просьбой принять срочные меры по поддержке медработников скорой помощи

Глава партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять срочные меры по поддержке службы скорой медицинской помощи на фоне частых сообщений о нападениях на медработников СМП и массовых увольнениях.