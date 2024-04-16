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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции Тюменской области выявили 135 нарушений миграционного законодательства

Сотрудники полиции Тюменской области выявили 135 нарушений миграционного законодательства

Полицейские при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии провели серию рейдов по строящимся объектам, расположенным на территории областного центра, а также посетили ночные заведения, где имеется массовое присутствие иностранных граждан.

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