Как в Барнауле прошла премьера документального фильма о футбольном клубе "Темп"

Сценарий к фильму написал комментатор "Матч ТВ" Михаил Меламед, а текст за кадром озвучил официальный диктор канала Сергей Набиев Документальный фильм о барнаульской футбольной команде "Темп" под названием "Темп.
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