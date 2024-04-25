Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    Ельцин запретил.Суд признал закон...
  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Галкин* подал в с...
  • Надежда Белугина
    Когда уже ты угомонишься. лицедей?! Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет; Он не доступ...Галкин* подал в с...

Как в Барнауле прошла премьера документального фильма о футбольном клубе "Темп"

Как в Барнауле прошла премьера документального фильма о футбольном клубе "Темп"

Сценарий к фильму написал комментатор "Матч ТВ" Михаил Меламед, а текст за кадром озвучил официальный диктор канала Сергей Набиев Документальный фильм о барнаульской футбольной команде "Темп" под названием "Темп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх