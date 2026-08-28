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Царьград

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"Роскосмос" анонсировал запуск 9 аппаратов к Луне до 2036 года

"Роскосмос" анонсировал запуск 9 аппаратов к Луне до 2036 года

На форуме "Технопром-2026" в Новосибирске Денис Кутовой из "Роскосмоса" сообщил, что человечество готовится к освоению Луны.

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