Отрезать от моря и фронт на широте Полтавы

Вот и оптимист Р. Ищенко считает, что укропию надо отрезать от моря.Украинские БПЛА атаковали в Чёрном море турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi, двигавшийся из Самсуна в направлении Туапсе под флагом Камеруна.