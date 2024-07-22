Кто рано встает, тому легче работать: простые трюки, как эффективнее трудиться в жару

Высокие температуры снижают производительность, повышая частоту сердечных сокращений и вызывая тепловой стресс, что приводит к снижению когнитивных функций, — так объясняют нашу летнюю лень британские исследователи.
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